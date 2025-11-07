الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين،فيتو
منتخب مصر للناشئين،فيتو
مواعيد مباريات اليوم الجمعة، يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين، ولقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي للمحترفين.

 

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

إنجلترا ضد هايتي – 2:30 ظهرًا - بي إن سبورت إتش دي 2

السلفادور ضد كولومبيا – 2:30 ظهرًا - بي إن سبورت إكسترا 1

ألمانيا ضد كوريا الشمالية – 3 مساء -  بي إن سبورت إكسترا 2

مصر ضد  فنزويلا – 3:30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة 

المكسيك ضد ساحل العاج – 4:45 مساء -   بي إن سبورت إكسترا 2

سويسرا ضد  كوريا الجنوبية – 5:15 مساء -  بي إن سبورت إكسترا 3

البرازيل ضد  إندونيسيا – 5:45 مساء -   بي إن سبورت إكسترا 1

زامبيا X الهندوراس – 5:45 مساء -  بي إن سبورت إكسترا 4

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي ضد  ريال سوسيداد – 10 مساء - قناة بي إن سبورت اتش دي 3

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء ضد  الأخدود – 3:20 مساء – قناة Thmanyah

الفتح ضد التعاون – 4:35 مساء - قناة Thmanyah

النجمة ضد الهلال – 7:30 مساء - قناة Thmanyah

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيزا ضد كريمونيزي – 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نادي باريس ضد رين - 21:45 مساءً - بي ان سبورت اتش دي 4

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد  فولفسبورج – 9:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال ضد  الوكرة – 4:30 مساء

الغرافة ضد  قطر – 6:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم الجمعة كاس العالم للناشئين منتخب مصر مباريات كأس العالم تحت 17 عام ا مصر ضد فنزويلا

الجريدة الرسمية