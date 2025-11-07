مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين، ولقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

إنجلترا ضد هايتي – 2:30 ظهرًا - بي إن سبورت إتش دي 2

السلفادور ضد كولومبيا – 2:30 ظهرًا - بي إن سبورت إكسترا 1

ألمانيا ضد كوريا الشمالية – 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

مصر ضد فنزويلا – 3:30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

المكسيك ضد ساحل العاج – 4:45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

سويسرا ضد كوريا الجنوبية – 5:15 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3

البرازيل ضد إندونيسيا – 5:45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

زامبيا X الهندوراس – 5:45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي ضد ريال سوسيداد – 10 مساء - قناة بي إن سبورت اتش دي 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء ضد الأخدود – 3:20 مساء – قناة Thmanyah

الفتح ضد التعاون – 4:35 مساء - قناة Thmanyah

النجمة ضد الهلال – 7:30 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بيزا ضد كريمونيزي – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نادي باريس ضد رين - 21:45 مساءً - بي ان سبورت اتش دي 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد فولفسبورج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال ضد الوكرة – 4:30 مساء

الغرافة ضد قطر – 6:30 مساء

