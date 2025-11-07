عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

18 حجم الخط

تقدم لاعب كرة قدم بناد شهير بمحضر بقسم شرطة التجمع ضد وكيل اللاعبين، اتهمه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ 70 ألف جنيه بزعم ضمه لأحد أندية الدوري الممتاز، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق أو يعد المبلغ.

وجاء المحضر بعد أن شهد أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول مشادة بين اللاعب ووكيل اللاعبين، حيث استغاث اللاعب برواد الكافيه لفضح وكيل اللاعبين.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

