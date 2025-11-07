الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

تقدم لاعب كرة قدم بناد شهير بمحضر بقسم شرطة التجمع ضد وكيل اللاعبين، اتهمه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ 70 ألف جنيه بزعم ضمه لأحد أندية الدوري الممتاز، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق أو يعد المبلغ.

وجاء المحضر بعد أن شهد أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول مشادة بين اللاعب ووكيل اللاعبين، حيث استغاث اللاعب برواد الكافيه لفضح وكيل اللاعبين.

 

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات واستدعاء المشكو في حقه  للاستماع إلى أقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

الريال والسيتي في المقدمة وليفربول قبل الأخير، إيرادات أفضل 10 أندية كرة قدم في العالم

txt

روما يعود بفوز ثمين أمام جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الدوري الأوروبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة التجمع لاعب كرة قدم الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

مدرب بيراميدز عن الخسارة أمام الزمالك: تعرضنا لظلم تحكيمي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

المزيد
الجريدة الرسمية