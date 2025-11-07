شبشب بـ 10 ملايين جنيه، موظف يطالب شركة معارض شهيرة بتعويض ضخم بعد تشويه سمعته

18 حجم الخط

شبشب موظف بـ 10 ملايين جنيه، هذا ليس عنوانًا لفيلم خيالي، بل واقعة حدثت بالفعل داخل أروقة نيابة السيدة زينب أبطالها شركة معارض شهيرة وموظف.

والبداية عندما حررت شركة “رنين” محضرًا ضد عميل “موظف” بادعاء سرقة حذاء من داخل معرضها بمنطقة السيدة زينب.

وبحسب ما قالته الشركة إن أفراد الأمن داخل المعرض اشتبهوا في أحد الأشخاص أثناء مغادرته، ليتبين أنه بدَّل حذاءه داخل المكان؛ حيث خلع "شبشبًا" كان يرتديه وارتدى حذاءً جديدًا من المعروضات قبل أن يحاول الخروج.

لكن أحمد عباس محامي الموظف، سارع بكشف حقيقة الواقعة، مؤكدًا أن الواقعة كيدية، وأنه حضر التحقيق الأربعاء الماضي بسراي النيابة العامة بالسيدة زينب مع المتهم وبعد التحقيق تم حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن موكله هم من سراي النيابة وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة رنين ومطالبتها لتعويض 10 ملايين جنيه.

