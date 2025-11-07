ترامب: القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة "قريبا جدا"

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن "الوضع في قطاع غزة يتحسن وأنه حتى الآن الأمور تسير على ما يرام".



وقال ترامب، إن "القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة قريبًا جدًّا"، مضيفًا أنه "سيكون لدى حماس مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة تحتاج لتفويض أممي وتم إحراز تقدما"، مشيرًا إلى أن "هناك جهود تبذل حاليًّا في الأمم المتحدة لصياغة قرار يخلق الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة".



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".

وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".



كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".

