أشهر مشروب تركي، ما هو شاي الزهورات وفوائده للصحة؟

ما هو شاي الزهورات التركي، شاي الزهورات التركي من المشروبات الشعبية التي تعرفنا عليها من خلال المسلسلات التركية حيث يقدم باستمرار.

وفوائد شاي الزهورات التركي، عظيمة وهذا واضح من استخدامه في المسلسلات عند الأتراك حيث يقوي المناعة ويساعد في علاج الأمراض المعدية.

ما هو شاي الزهورات التركي

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن شاي الزهورات التركي هو واحد من أكثر المشروبات العشبية شهرة في تركيا والشرق الأوسط، ويعرف برائحته الزكية وطعمه الفريد الذي يجمع بين النكهة المهدئة والعطر الطبيعي للزهور، وهذا الشاي ليس مجرد مشروب لذيذ يحتسى في المقاهي أو البيوت التركية، بل هو أيضا وصفة تقليدية متوارثة عبر الأجيال تستخدم للراحة النفسية ودعم صحة الجسم بطرق طبيعية.

مكونات عمل شاي الزهورات التركي

وأضافت مرام، أن شاي الزهورات التركي هو مزيج عطري من أنواع مختلفة من الزهور والأعشاب المجففة، وغالبا ما يحضر من مكونات طبيعية مثل:

الورد الجاف

البابونج

اللافندر

زهور الكركديه

اليانسون والنعناع

الزعتر البري أو الميرمية

الورد الدمشقي

الليمون المجفف أو قشوره

حيث يخلط كل ذلك بنسب معينة ليعطي مزيج مميز من النكهات، ويمكن أن يختلف التركيب من منطقة لأخرى في تركيا، فكل بيت أو متجر أعشاب لديه طريقته الخاصة في خلط الزهور لإعداد "الزهورات التركية الأصلية".

طريقة تحضير شاي الزهورات التركي:

ضعي ملعقة أو ملعقتين من خليط الزهورات في إبريق زجاجي أو معدني.

أضيفي الماء المغلي فوقها مباشرة.

غطي الإبريق واتركيه من 5 إلى 10 دقائق حتى تنقع الزهور جيدا وتفرز زيوتها العطرية.

يصفى الشاي ويقدم ساخن.

يمكن تحليته بالعسل الطبيعي أو السكر البني حسب الرغبة.

يفضل الكثيرون شربه في المساء، لأنه يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ بعد يوم طويل.

فوائد شاي الزهورات التركي

وتابعت، يمتاز شاي الزهورات التركي بتنوع مكوناته، مما يمنحه مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، منها:

تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، ومكوناته مثل البابونج واللافندر تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وتخفف التوتر والقلق، وتمنح إحساس بالراحة النفسية. تحسين جودة النوم، وشرب كوب من الزهورات قبل النوم يساعد على الاسترخاء والتخلص من الأرق، بفضل خصائصه المهدئة الطبيعية. تقوية المناعة، واحتواؤه على الزعتر والكركديه والورد يمنحه خصائص مضادة للأكسدة، مما يقوي مناعة الجسم ويحمي من الأمراض الموسمية كالإنفلونزا ونزلات البرد. تنظيف الجسم من السموم، والزهورات تعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والمواد الضارة، ويدعم صحة الكبد والكليتين. تحسين الهضم، واليانسون والميرمية يساهمان في تهدئة اضطرابات المعدة، وتخفيف الانتفاخ والغازات، وتحسين عملية الهضم بعد الوجبات الثقيلة. صحة البشرة، واحتواؤه على مضادات الأكسدة والفيتامينات الطبيعية يساعد على تحسين مظهر البشرة وجعلها أكثر إشراقة، كما يساهم في مقاومة علامات التقدم في السن. تنشيط الدورة الدموية، والكركديه من أبرز مكونات الزهورات التركية، وهو معروف بقدرته على تحسين تدفق الدم وتنظيم ضغطه.

نصائح عند تناول شاي الزهورات

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يفضل شرب شاي الزهورات دون إضافة الكثير من السكر للحفاظ على فوائده، ويمكن تناوله دافئ في الشتاء أو بارد في الصيف بعد تبريده، وينصح بعدم غلي الزهور مباشرة في الماء، لأن الغلي قد يفقدها زيوتها العطرية وفوائدها، ولا يفضل تناوله بإفراط أي أكثر من 3 أكواب يوميا، خصوصا للحامل أو المرضع إلا بعد استشارة الطبيب.

