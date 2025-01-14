فوائد اللافندر، يحارب الاكتئاب والقلق ويخفف آلام الدورة الشهرية

يعرف اللافندر ليس فقط برائحته المهدئة، ولكن أيضًا بفوائده الصحية العديدة.

اللافندر، وهو نوع من الأعشاب، مشهور بأزهاره الأرجوانية أو المزرقة الجميلة التي تنمو عادة في الحقول، وغالبًا يتم استخدام العطر الذي ينبعث من اللافندر في زيوت التدليك والزيوت الأساسية والشموع وأجهزة نشر الروائح.

فوائد اللافندر

لطالما اعتُبر اللافندر من أكثر النباتات استخدامًا في عالم العلاجات الصحية بالأعشاب، وذلك لأن أجزاء النبات تحتوي على مركبات كيميائية مختلفة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

من قدرته على تحسين المزاج إلى تقليل أعراض المغص، تعرف على فوائد اللافندر

يدعم النوم

نظرًا لرائحته المهدئة، يجد العديد من الأشخاص فوائد من استخدام العطور التي تحتوي على اللافندر قبل النوم كشكل من أشكال العلاج بالروائح.

وتشير الدراسات إلى أن اللافندر يمكن أن يحسن مستويات الميلاتونين في الجسم، مما يدعم الحصول على ليلة نوم أفضل.

يخفف الألم والالتهابات

من الفوائد الأخرى للافندر التي تم استكشافها خصائصه المضادة للالتهابات، حيث تتضمن إحدى المركبات الكيميائية الموجودة في اللافندر الفلافونويد، والتي توجد أيضًا في الخضروات والفواكه، والكومارين، وكلاهما له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

قد يساعد اللافندر أيضًا في تخفيف الآلام والأوجاع، فوجدت أحد الدراسات أن استنشاق زيت اللافندر العطري لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعد في تقليل آلام الصداع النصفي.

يساعد في تحسين الحالة المزاجية والقلق والاكتئاب

هناك سبب يجعل اللافندر يتمتع بسمعة طيبة كنبات مهدئ.

فهو معروف بقدرته على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج وخفض ضغط الدم، وذلك لاحتواء زيت اللافندر العطري على مركبات مهمة مثل اللينالول، الذي ثبت أنه يقلل من القلق ويخفض ضغط الدم.

حيث وجدت الأبحاث أن استنشاق زيت اللافندر العطري لمدة 30 دقيقة ساعد في تحسين مستويات القلق والاكتئاب والتوتر لدى كبار السن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية

يساعد اللافندر في تقليل آلام الدورة الشهرية، وأفادت الدراسات أن السيدات اللاتي استنشقن رائحة اللافندر لمدة 30 دقيقة يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من دورتهن الشهرية بألم أقل بعد شهرين.

يقلل من أعراض المغص

وجدت الدراسات أن التدليك بالروائح باستخدام زيت اللافندر كان فعالًا في تقليل أعراض المغص عند الرضع، بما في ذلك تقليل مدة بكائهم.

كيفية استخدام اللافندر

يأتي اللافندر بأشكال عديدة ويمكن أن يساعد في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، كيفية استخدام أشكال مختلفة من اللافندر:

الزيوت الأساسية

لا حدود لاستخدامات زيت اللافندر الأساسي، فالزيوت الأساسية هي مستخلصات نباتية مركزة، ونظرًا لقوتها الشديدة، يجب استخدمها باعتدال وبعناية.

فيمكن وضع بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي في:

الحمامات

الماء المقطر لصنع رذاذ الغرفة أو الجسم

زيت التدليك

إذا كان الشخص يرغب في استخدام زيت اللافندر الأساسي على البشرة، يجب تخفيفه بزيت آخر، والزيوت الجيدة التي يمكن استخدامها هي تلك التي لا يعاني من حساسية تجاهها وقد تشمل:

زيت اللوز

زيت جوز الهند

زيت الجوجوبا

زيت الزيتون

لتحضير الخليط:

أضف كمية كافية من الزيت العطري إلى الزيت الأساسي بحيث تتراوح بين 1% (ست قطرات من الزيت العطري لكل أونصة) و2% (12 قطرة من الزيت العطري لكل أونصة) من الخليط، رج الخليط.

ضعه في أي مكان، باستثناء المنطقة المحيطة بالعينين.

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