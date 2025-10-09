فوائد اليانسون النجمي لصحة وجمال المرأة، والفرق بينه وبين العادي

فوائد اليانسون النجمي، بالنسبة لصحة المرأة، قد تكون غائبة عن الكثيرات، وقد تربط الكثيرات بين اليانسون النجمي واليانسون العادي، من حيث تأثيره على الصحة وفوائده.





في حين أن الدكتورة اماندا كالدويل استشاري التغذية العلاجية، أكدت أن فوائد اليانسون النجمي لصحة وجمال المرأة تختلف بشكل كبير عن فوائد اليانسون العادي.





فوائد اليانسون النجمي لصحة وجمال المرأة

وتستعرض الدكتورة اماندا في السطور التالية أهم فوائد اليانسون النجمي لصحة وجمال المرأة.



تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

رائحته العطرية المميزة لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، وتساعد على الاسترخاء وتقليل القلق والتوتر.

لذلك يُنصح بشرب كوب من شاي اليانسون النجمي قبل النوم بحوالي نصف ساعة، فهو يعزز الإحساس بالهدوء ويساعد على نوم عميق ومريح، خاصة لمن يعانون من الأرق الناتج عن التفكير الزائد أو الإجهاد اليومي.



تنظيم الهرمونات عند النساء

اليانسون النجمي يحتوي على مركبات تشبه في تأثيرها الهرمونات الأنثوية (الإستروجين)، ولهذا فهو يساعد في:

تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات والتقلبات المزاجية.

تقليل أعراض سن اليأس كالهبّات الساخنة والتوتر العصبي.

دعم إفراز الحليب لدى المرضعات بشكل طبيعي.

لكن يجب عدم الإفراط في تناوله، والاكتفاء بكوب واحد يوميًا بعد استشارة الطبيب، خصوصًا لمن يتناولن أدوية هرمونية.

مقاومة الشيخوخة وتحسين البشرة

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يساعد اليانسون النجمي في مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة، مما يمنحها إشراقًا طبيعيًا.

يمكن تحضير تونر طبيعي للبشرة بإضافة نجمة من اليانسون إلى كوب ماء مغلي وتركه ليبرد، ثم استخدامه كغسول للبشرة صباحًا ومساءً.

يساعد هذا التونر في شد المسام وتنقية الجلد من الشوائب، ويمنحه رائحة عطرية مميزة.

محاربة البكتيريا والفطريات

يحتوي اليانسون النجمي على زيوت طيّارة أهمها الأنيثول واللينالول، وهما من أقوى المركبات الطبيعية المقاومة للبكتيريا والفطريات.

لذلك فهو يُستخدم تقليديًا في علاج التهابات الفم والحلق، كما يدخل في صناعة بعض معاجين الأسنان وغسولات الفم الطبيعية.

كما يمكن استخدام مغلي اليانسون النجمي كغرغرة لتخفيف التهابات اللثة أو آلام الحلق الخفيفة، نظرًا لخصائصه المطهّرة.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

يساعد استنشاق بخار اليانسون النجمي أو شربه دافئًا على فتح الممرات التنفسية وتخفيف احتقان الأنف والصدر.

يُستخدم في الطب الصيني كمكوّن رئيسي لعلاج الكحة المزمنة والبلغم، حيث يعمل على تليين المخاط وطرده بلطف.

تعزيز صحة الشعر

زيت اليانسون النجمي يُستخدم في وصفات العناية بالشعر لما يحتويه من مضادات أكسدة وزيوت طبيعية تحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس.

يساعد في تقوية البصيلات وتقليل تساقط الشعر، كما يضفي لمعانًا طبيعيًا ورائحة مميزة.

يمكن خلط بضع قطرات من زيت اليانسون النجمي مع زيت جوز الهند أو الزيتون وتدليك فروة الرأس به مرة أسبوعيًا.

اليانسون النجمي لصحتك

الفرق بين اليانسون النجمي واليانسون



أشارت الدكتورة اماندا، إلى أن الفرق بين اليانسون النجمي واليانسون العادي (الحلو) كبير من حيث النبات، الشكل، والطعم، وحتى الاستخدامات، رغم إن اسمهم متشابه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: الأصل النباتي

اليانسون العادي (Anise أو Aniseed):

مصدره نبات عشبي من عائلة الخيميات (مثل الشمر والكراوية)، اسمه العلمي Pimpinella anisum.

يُزرع بكثرة في مصر والبحر المتوسط والشرق الأوسط.

اليانسون النجمي (Star Anise):

يأتي من شجرة دائمة الخضرة من عائلة الماجنوليا، واسمه العلمي Illicium verum.

موطنه الأصلي الصين وفيتنام.

ثانيًا: الشكل

اليانسون العادي:

بذور صغيرة رمادية أو بنية فاتحة، تشبه بذور الشمر لكنها أصغر.

اليانسون النجمي:

على شكل نجمة بنية جميلة مكوّنة من 6 إلى 8 فصوص، وكل فص بداخله بذرة لامعة.

ثالثًا: الطعم والرائحة

اليانسون العادي:

نكهته حلوة وخفيفة ودافئة، تشبه طعم عرق السوس لكن أنعم.

يُستخدم كثيرًا كمشروب مهدئ أو في المعجنات والحلويات.

اليانسون النجمي:

نكهته أقوى وأكثر تركيزًا، وتميل إلى الطعم الحرّاق قليلًا مثل القرنفل، لذلك يُستخدم بكميات صغيرة.

رابعًا: الاستخدامات

اليانسون العادي:

مشروب مهدئ للهضم والمغص والسعال.

يخفف التوتر ويساعد على النوم.

يُستخدم في الحلويات والمخبوزات وبعض الوصفات العربية.

اليانسون النجمي:

يُستخدم في الطبخ الآسيوي (مثل خلطات التوابل الصينية).

يدخل في صناعة النجمة الخماسية (البهارات الخمسة الصينية).

يحتوي على مركب الأنيثول مثل اليانسون العادي، لكنه غني أيضًا بمركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.

يُستخرج منه حمض الشيكميك المستخدم في صناعة بعض أدوية الإنفلونزا (مثل تاميفلو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.