فوائد زيت النعناع لنمو وصحة الشعر

يستخدم زيت النعناع في مستحضرات التجميل والأطعمة لرائحته وطعمه المنعشين وتأثيره المبرد، كما أنه يساعد على نمو الشعر.

زيت النعناع

يتميز زيت النعناع العطري برائحة زكية وشعور بالوخز الخفيف، مما يجعله مادة شائعة في العديد من مستحضرات التجميل ومنتجات الشعر، وتجدر الإشارة إلى أن قطرات قليلة من زيت النعناع العطري يمكن أن يكون لها تأثير أقوى بكثير من شرب شاي الأعشاب المصنوع من أوراق النعناع أو تناول كبسولة تحتوي على الأوراق أو المستخلصات النباتية.

زيت النعناع العطري هو شكل مركز من النبات، مما يجعل خصائصه قوية للغاية، وهناك فرق واضح بين زيت النعناع العطري والمنتجات الأخرى الموجودة في المتاجر مثل الشراب أو المنكهات أو زيوت الاستحمام والجسم.

قد يتطلب صنع 453 جرام فقط من الزيت العطري أكثر من 91 كيلوجرام من النبات، لذلك، يجب استخدام زيت النعناع أو أي زيت عطري بحذر لتجنب التفاعلات أو الآثار الجانبية أو التسمم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي

ويمكن أن يسبب تركيز المنثول في زيت النعناع تهيج للجلد وفروة الرأس لدى بعض الأفراد.

النعناع ونمو الشعر

أشارت الدراسات إلى أن زيت النعناع قد عزز نمو الشعر وأظهر أداء أفضل من منتجات الشعر، كما ثبت أن المنثول، المكون الرئيسي في زيت النعناع، يزيد تدفق الدم إلى المنطقة التي يطبق عليها.

وقد وجدت الأبحاث أن المنثول بتركيز 4% تسبب في اتساع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم، وتحسين الدورة الدموية للجلد يمكن أن يشجع على نمو المزيد من الشعر في المنطقة المتأثرة.

فعالية زيت النعناع وطرق الاستخدام

قد يساعد إضافة كمية صغيرة من زيت النعناع العطري إلى الشامبو على تعزيز نمو الشعر، والعديد من منتجات الشعر ومستحضرات العناية بالبشرة تحتوي على كميات قليلة من زيت النعناع أو المنثول لتأثيرها المبرد ورائحتها.

وللحصول على أفضل النتائج لنمو الشعر، يمكن إضافة زيت النعناع العطري عالي الجودة مباشرة إلى الشامبو أو البلسم قبل الاستخدام.

وينصح بإضافة قطرة أو قطرتين إلى منتج الشعر في اليد، ومزجها، ثم تطبيقها على الشعر، الشعور بوخز خفيف أمر مرغوب فيه، ولكن الإحساس بالحرق أو الوخز المفرط قد يعني أن الزيت قوي جدا.

إذا حدث حرق أو تهيج، يجب شطف المنتج فورا ومحاولة استخدام كمية أقل في المرة القادمة، وإذا استمر التهيج، يجب استشارة الطبيب.

الآثار الجانبية والسلامة لزيت النعناع

يجب عدم استخدام زيت النعناع بكامل قوته على الجلد أو فروة الرأس، بل يجب تخفيفه بزيت حامل مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، أو مزجه بمنتج للشعر.

ولا يجب تطبيق المنتجات التي تحتوي على زيت النعناع على وجه أو صدر الرضع أو الأطفال، حيث قد تسبب مشكلات في التنفس عند استنشاق المنثول.

كما يجب توخي الحذر لتجنب تطبيق الزيت على الجلد الحساس حول العينين وعلى العينين نفسها، حيث يمكن أن يحدث حرق وتهيج وألم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.