المريمية تخفض نسبة السكر في الدم وتحمي من الأمراض العصبية

المريمية هي عشبة موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتشمل فوائد المريمية احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومساعدة وظائف المخ، وخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

وتنتمي المريمية إلى نفس عائلة الزعتر واللافندر وإكليل الجبل والريحان، ويحتوي نبات المريمية على أوراق وأزهار صالحة للأكل رمادية وخضراء يمكن أن يتراوح لونها من الأزرق والأرجواني إلى الأبيض أو الوردي.

وتتمتع المريمية بتاريخ طويل من الاستخدام الطبي لأمراض تتراوح من الاضطرابات العقلية إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ودعمت الأبحاث بعض تطبيقاتها الطبية.

ما هي فوائد المريمية؟

توجد العديد من الفوائد الصحية للمريمية، وقد تكون كالآتي:

حماية خلايا الجسم

تساعد المريمية في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة بسبب قدرتها المضادة للأكسدة.

ويمكن للجذور الحرة أن تتسبب في موت الخلايا وقد تؤدي إلى ضعف المناعة والأمراض المزمنة، وقد تساعد خصائص المريمية المضادة للأكسدة في تقليل ذلك.

الحماية من الأمراض التنكسية العصبية والخلل الإدراكي

اقترحت أحد المراجعات البحثية أن أنواع المريمية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المهارات الإدراكية وتحمي من الاضطرابات العصبية.

ووجدت أحد الدراسات أن تناول المريمية الشائعة لمدة 4 أشهر ساعد في تحسين النتائج الإدراكية للأشخاص المصابين بـمرض الزهايمر.

خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول

لاحظت إحدى التجارب أن المريمية ساعدت في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام، ومع ذلك، لا يبدو أن المريمية تؤثر على مستويات الجلوكوز في الصيام.

السيطرة على الالتهاب

بعض المركبات الموجودة في المريمية لها تأثير مضاد للالتهابات، حيث وجدت أحد الدراسات أن مستخلصات المريمية القائمة على الماء والكحول يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

وجدت تجربة عشوائية محكومة أن جل المريمية ساعد في تحسين المعايير السريرية للثة، وخاصة النزيف عند الفحص، عندما استخدموه جنبًا إلى جنب مع التقشير وتنظيف سطح الجذر، واقترح المؤلفون أن هذا له علاقة بالخصائص المضادة للالتهابات في المريمية.

العناصر الغذائية للمريمية

تحتوي ملعقة صغيرة (0.7 جرام) من المريمية المطحونة على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك:

2.2 سعرة حرارية

3 ملغ من المغنيسيوم

0.637 ملغ من الفوسفور

7.49 ملغ من البوتاسيوم

1.92 ميكروجرام (ميكروجرام) من حمض الفوليك

24.4 ميكروجرام من بيتا كاروتين

41.3 وحدة دولية (IU) من فيتامين أ

12 ميكروجرام من فيتامين ك

وتحتوي المريمية أيضًا على العديد من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تكون مفيدة للصحة، وأشارت أحد الدراسات التي أجريت على مركبات زيت المريمية العطري إلى أنها تشمل:

1,8-سينول

كافور

بورنيول

أسيتات بورنيل

كامفين

مخاطر المريمية

المريمية آمنة بشكل عام لمعظم الناس ولا تسبب آثارًا جانبية معروفة قليلة أو معدومة عندما يستهلكها الشخص من خلال الطعام، ومع ذلك، قد لا يكون من الآمن تناول المريمية بجرعات كبيرة أو لفترة طويلة من الزمن.

وتحتوي بعض أنواع المريمية، بما في ذلك المريمية الشائعة، على المركب الكيميائي ثوجون، وتسبب هذا المركب في حدوث نوبات صرع لدى بعض الحيوانات وقد يسبب نوبات صرع لدى البشر.

ولا ينبغي لأي شخص استخدام مكملات المريمية أثناء الحمل دون استشارة الطبيب أولًا، حيث قد لا تكون آمنة، ومن غير الواضح ما إذا كان من الآمن استخدام مكملات المريمية أثناء الرضاعة.

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