الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

المريمية تخفض نسبة السكر في الدم وتحمي من الأمراض العصبية

المريمية، فيتو
المريمية، فيتو

المريمية هي عشبة موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتشمل فوائد المريمية احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومساعدة وظائف المخ، وخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

وتنتمي المريمية إلى نفس عائلة الزعتر واللافندر وإكليل الجبل  والريحان، ويحتوي نبات المريمية على أوراق وأزهار صالحة للأكل رمادية وخضراء يمكن أن يتراوح لونها من الأزرق والأرجواني إلى الأبيض أو الوردي.

وتتمتع المريمية بتاريخ طويل من الاستخدام الطبي لأمراض تتراوح من الاضطرابات العقلية إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ودعمت الأبحاث بعض تطبيقاتها الطبية.

ما هي فوائد المريمية؟

توجد العديد من الفوائد الصحية للمريمية، وقد تكون كالآتي:

حماية خلايا الجسم

 تساعد المريمية في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة بسبب قدرتها المضادة للأكسدة.

ويمكن للجذور الحرة أن تتسبب في موت الخلايا وقد تؤدي إلى ضعف المناعة والأمراض المزمنة، وقد تساعد خصائص المريمية المضادة للأكسدة في تقليل ذلك.

الحماية من الأمراض التنكسية العصبية والخلل الإدراكي

اقترحت أحد المراجعات البحثية أن أنواع المريمية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المهارات الإدراكية وتحمي من الاضطرابات العصبية.

ووجدت أحد الدراسات أن تناول المريمية الشائعة لمدة 4 أشهر ساعد في تحسين النتائج الإدراكية للأشخاص المصابين بـمرض الزهايمر.

خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول

لاحظت إحدى التجارب أن المريمية ساعدت في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام، ومع ذلك، لا يبدو أن المريمية تؤثر على مستويات الجلوكوز في الصيام.

السيطرة على الالتهاب

بعض المركبات الموجودة في المريمية لها تأثير مضاد للالتهابات، حيث وجدت أحد الدراسات أن مستخلصات المريمية القائمة على الماء والكحول يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

وجدت تجربة عشوائية محكومة أن جل المريمية ساعد في تحسين المعايير السريرية للثة، وخاصة النزيف عند الفحص، عندما استخدموه جنبًا إلى جنب مع التقشير وتنظيف سطح الجذر، واقترح المؤلفون أن هذا له علاقة بالخصائص المضادة للالتهابات في المريمية.

العناصر الغذائية للمريمية

تحتوي ملعقة صغيرة (0.7 جرام) من المريمية المطحونة على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك:

2.2 سعرة حرارية

3 ملغ من المغنيسيوم

0.637 ملغ من الفوسفور

7.49 ملغ من البوتاسيوم

1.92 ميكروجرام (ميكروجرام) من حمض الفوليك

24.4 ميكروجرام من بيتا كاروتين

41.3 وحدة دولية (IU) من فيتامين أ

12 ميكروجرام من فيتامين ك

وتحتوي المريمية أيضًا على العديد من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تكون مفيدة للصحة، وأشارت أحد الدراسات التي أجريت على مركبات زيت المريمية العطري إلى أنها تشمل:

1,8-سينول

كافور

بورنيول

أسيتات بورنيل

كامفين

مخاطر المريمية

المريمية آمنة بشكل عام لمعظم الناس ولا تسبب آثارًا جانبية معروفة قليلة أو معدومة عندما يستهلكها الشخص من خلال الطعام، ومع ذلك، قد لا يكون من الآمن تناول المريمية بجرعات كبيرة أو لفترة طويلة من الزمن.

وتحتوي بعض أنواع المريمية، بما في ذلك المريمية الشائعة، على المركب الكيميائي ثوجون، وتسبب هذا المركب في حدوث نوبات صرع لدى بعض الحيوانات وقد يسبب نوبات صرع لدى البشر.

ولا ينبغي لأي شخص استخدام مكملات المريمية أثناء الحمل دون استشارة الطبيب أولًا، حيث قد لا تكون آمنة، ومن غير الواضح ما إذا كان من الآمن استخدام مكملات المريمية أثناء الرضاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المريمية الفوائد الصحية للمريمية الاضطرابات العصبية الاضطرابات العقلية الجلوكوز في الدم خفض مستويات السكر في الدم مضادات الاكسدة مستويات الجلوكوز

الأكثر قراءة

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

بمشاركة مصر، تفاصيل الاجتماع الوزاري الخاص بشأن الوضع في سوريا بالدوحة (صور)

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة لأجل غير مسمى

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية