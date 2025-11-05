استشاري تغذية يكشف فوائد شوربة عظام البقر لعلاج التهابات القولون وتقوية العظام

التهابات القولون من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحالي بين الشباب لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

والتهابات القولون تحدث نتيجة الاعتماد على الأكلات الجاهزة والمعلبات والكافيين بكميات كبيرة ما يؤثر علي عملية الهضم ويسبب آلام مزعجة واضطرابات عديدة بالجهاز الهضمي.

الشوربة افضل غذاء لمرضى التهابات القولون

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية، إن عند الإصابة بالتهابات القولون وتقرحاته والمعاناة من اضطرابات بالجهاز الهضمي يجب تناول طعام خفيف على المعدة وسهل الهضم مثل طبق الشوربة الدافئ، فهو لا يحتاج حمض المعدة لهضمه وبالتالى يكون لطيف على القولون كما أنه خالى من الألياف وسريع الهضم ومقوى للمناعة ولا يبذل الجسم طاقة لتدفئتها وهضمها لأنها دافئة، لذا فطبق الشوربة الافضل دائما لمرضى القولون.

التهابات القولون

فوائد شوربة عظام البقر للقولون

وأضاف على، أن ليس جميع انواع الشوربة هى التى تعالج التهابات القولون بل شوربة عظام البقر وهى من أفضل أنواع الشوربات المهمة لصحة الجسم بشكل عام وصحة القولون بشكل خاص فهى تقضى تماما على التهابات وتقرحات القولون لانها غنية بالدهون المفيدة وهى مهمة القولون كما أنها غنية بمادتى الجلايسين والجليتامين وهم يعملان على القضاء على التهابات وتقرحات القولون ليعود طبيعي من جديد وكأن لم يحدث به أى التهابات من قبل، كما أنها غنية بالكولاجين المهم للبشرة والقولون والعظام والمفاصل، لذا يجب الاهتمام بتناول شوربة عظام البقر باستمرار حفاظا على الصحة العامة وصحة القولون أيضا والحفاظ على قوة العظام وشباب البشرة ونضارتها.

