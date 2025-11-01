مرطب ويمنع علامات الشيخوخة، فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون عنصر اساسي في العديد من المطابخ، فهو مثالي لقلي الخضروات، وصنع التتبيلات، واضافته للسلطات، ولكنه يمكن أن يكون كذلك مرطب رائعا للاشخاص ذوي البشرة الجافة او الحساسة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

تعد المواد المضادة للاكسدة والدهون والعناصر الغذائية المفيدة للجسم عند تناول الاطعمة المحضرة بـزيت الزيتون، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، هي ذاتها التي تجعله مفيدا للبشرة بالطرق التالية:

ترطيب البشرة الجافة: يساعد زيت الزيتون على حبس الرطوبة وتنعيم البشرة الجافة، ويكون فعال بشكل خاص خلال اشهر الشتاء، ويمكن استخدامه ايضا لترطيب الشفاه المتشققة.

المساعدة في التئام الجروح: عند وضعه على الجرح، يعمل زيت الزيتون كحاجز جلدي ثاني ويساعد في التئام الجروح، وتميل الجروح الى الشفاء بشكل اسرع عندما تبقى رطبة.

وتشير الابحاث الى ان الترايتيربينات (triterpenes) ومضادات الاكسدة الاخرى في زيت الزيتون تخفف الالتهاب وتحفز انتاج البشرة للكولاجين، وهذا البروتين يساعد في تكوين خلايا جلد جديدة تحل محل الخلايا التالفة والميتة، كما يمتلك زيت الزيتون خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في قتل البكتيريا في الجروح التي قد تؤدي الى العدوى.

تقليل علامات الشيخوخة: قد تعمل الدهون الصحية ومضادات الاكسدة في زيت الزيتون على ملء البشرة المتقدمة في السن، مما يمنح مظهر اكثر شباب.

وتشير الدراسات الى ان البوليفينول (polyphenols)، وهي مغذيات نباتية، تساعد في صنع الكولاجين، مما يقلل التجاعيد ويزيد مرونة الجلد، كما يتمتع البوليفينول بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على مقاومة تلف الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة. حيث يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى التقليل من كمية الكولاجين والالاستين في الجلد، مما يتسبب في ترهله.

إزالة المكياج: زيت الزيتون يمكن ان يساعد في التخلص من بقايا المكياج الدهنية وملوثات الجلد، ويمكن لإزالة الماسكارا المقاومة للماء استخدام كمية قليلة من زيت الزيتون على قطعة قطن او قماشة.

نصائح لاستخدام زيت الزيتون على البشرة

للاستفادة من زيت الزيتون دون الحاجة للاستحمام به، ينصح باتباع الاستراتيجيات التالية:

يوضع على البشرة الرطبة: عند الترطيب، من الافضل وضع زيت الزيتون على الوجه او الجسم بعد الاستحمام عندما تكون البشرة لا تزال رطبة.

استخدم كمية صغيرة: لتجنب تسرب الزيت، اسكب كمية صغيرة في وعاء او كوب، واغمس اصابعك في الزيت وافركه برفق على بشرتك.

اترك البشرة تمتصه: بعد التطبيق، انتظر بضع دقائق لتمتص بشرتك الزيت، فيجب الشعور بنعومة البشرة، وليس اللزوجة، اذا شعرت باللزوجة، قد تحتاج الى مسح بعض الزيت لتجنب تلطيخ الملابس، ولا بأس من ترك زيت الزيتون على البشرة طوال الليل، لكن يجب الانتظار لتمتص البشرة الزيت قبل النوم لتجنب تلطيخ اغطية السرير.

المخاطر المحتملة لاستخدام زيت الزيتون على البشرة

يجب اخذ سلبيات استخدامه على البشرة بعين الاعتبار:

حب الشباب: اي نوع من منتجات زيوت الوجه قد يسبب انسداد المسام والبثور، فلا يجب استخدم زيت الزيتون على الوجه او المناطق المعرضة لحب الشباب اذا كانت البشرة دهنية بالفعل.

البقع الداكنة: تسبب اشعة الشمس فوق البنفسجية بقع الداكنة او فرط التصبغ، وزيت الزيتون يسمح للاشعة فوق البنفسجية باختراق الجلد لانه اقل انعكاس، مما يجعل البقع اكثر قتامة.

حروق الشمس: اي جسم لامع بالزيت، يجذب اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وعلى عكس واقي الشمس، لا يحتوي زيت الزيتون على عامل حماية من الشمس (SPF)، فبرغم ان زيت الزيتون قد يعزز التئام الجروح، لا يجب وضعه على حروق الشمس لتجنب زيادة خطر حدوث تلف اضافي للجلد.

