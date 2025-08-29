كوب واحد منه يوميا يحميك من أمراض القلب والسكتات الدماغية

فوائد الكركدية، الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، وهومنذ زمن بعيد وكان يستخدم في الطب القديم ويقدم كمشروب بارد أو دافئ.

وفوائد الكركدية، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحارب العدوى.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركديه من النباتات العشبية المشهورة التي تستخدم في مجالات متعددة، سواء كشراب ساخن أو بارد، أو كعلاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية، ويعرف بلونه الأحمر القوي ومذاقه المميز الذي يجمع بين الحموضة والانتعاش، ويعتبر مشروب مفضل في الكثير من البلدان العربية والأفريقية والآسيوية.

فوائد الكركديه

فوائد الكركديه الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الكركدية التى تدفعنا لتناوله باستمرار ولكن دون إفراط:-

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على ارتخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الضغط مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناوله بانتظام، لكن بحذر وتحت إشراف طبي.

الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين، وهذه المركبات تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول النافع، وبالتالي تقلل من ترسّب الدهون على جدران الشرايين وتخفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

أظهرت بعض الدراسات أن شرب الكركديه يساعد على تحسين وظائف الكبد وحمايته من السموم، بفضل قدرته على محاربة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسد، وهذا يعزز قدرة الكبد على القيام بدوره الحيوي في تنقية الدم وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي.

يعد الكركديه مناسب لمن يرغبون في التخسيس وإنقاص الوزن، إذ يساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات والدهون في الجسم، كما يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، وشرب كوب من الكركديه البارد بدون سكر يعتبر مشروب مثالي للرجيم.

الكركديه له تأثير ملين خفيف يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، كما يقلل من الانتفاخ والغازات، كذلك يعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يعد الكركديه مشروب مهم لتقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم ضد العدوى الفيروسية والبكتيرية، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة به تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيار جيد لمرضى السكري من النوع الثاني، لكن يجب تناوله بحذر وتحت إشراف طبي لتجنب أي تأثيرات سلبية.

شرب الكركديه يساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي، بفضل احتوائه على مركبات تهدئ الجهاز العصبي وتقلل من الشعور بالقلق والإجهاد، لذلك يعتبر مشروب مناسب بعد يوم طويل من العمل أو قبل النوم.

الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساعد على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها ويمكن استخدامه كمشروب أو حتى كتونر طبيعي للبشرة بعد تبريده.

الكركديه يُستخدم في بعض الوصفات الطبيعية للشعر، حيث يساعد على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه، ويمنحه لمعان طبيعي، كما أن شطف الشعر بمنقوع الكركديه قد يساهم في تقليل القشرة والحكة بفروة الرأس.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الكركديه

وتابعت، أنه يجب إتباع بعض النصائح عند تناول الكركدية لتجنب مخاطره، ومن هذه النصائح:-

يفضل شرب الكركديه بدون إضافة الكثير من السكر للاستفادة القصوى من فوائده.

يجب على مرضى الضغط المنخفض تجنبه، لأنه قد يؤدي إلى هبوط حاد في ضغط الدم.

الحوامل والمرضعات يفضل أن يستشيرن الطبيب قبل تناوله بكثرة.

يمكن تناوله ساخن في الشتاء لتدفئة الجسم، أو بارد في الصيف للانتعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.