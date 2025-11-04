أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى السيدات تدّعي توجهها إلى قسم شرطة ببني سويف للإبلاغ عن تغيب نجلها عقب خروجه للمدرسة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن استغاثة إحدى السيدات بادعاء قيام أحد جيرانها وآخرين بالتعدي عليها وشقيقتها بالسب والتهديد في محاولة للاستيلاء على شقتهما بمحافظة الإسماعيلية.

حددت المحكمة المختصة جلسة السبت المقبل الموافق 8 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة ملاكم متهم بضرب شاب في واقعة التعدي على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.

أحالت جهات التحقيق المختصة، السائح الكويتي، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

ألقت الأجهزة الأمنية القليوبية القبض على فتاة تُدعى منة.ج، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «مادونا»، بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تداولها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل داخل مخزن تكييفات بمنطقة التجمع، دون وقوع أى إصابات.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء تحويلات مرورية جديدة اعتبارًا من الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن خطة استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور 3 يوليو (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط زعيم تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لـ 3 سيدات لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله فتاة في حالة إعياء وبها جرح أسفل البطن، مع الادعاء بتعرضها لسرقة أعضائها من قِبل مجهولين بالإسكندرية.

تقدّم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوي ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهما فيهما كلًا من رحمة محسن أحمد خالد، مطربة، وأحمد فرج أحمد، رجل أعمال، بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيثيات حبس سوزي الأردنية: المتهمة ارتكبت أفعالا تشيع الانحلال وتزين الرذيلة

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

