العثور على خمور داخل سيارة السائح الخليجي المتسبب في حادث كوبري أكتوبر

الواقعة، فيتو

 عثرت الأجهزة الأمنية على زجاجات خمور داخل سيارة السائح الخليجي المتورط في حادث الاصطدام بسيارات المواطنين على كوبري أكتوبر

وأظهرت التحريات أن المتهم كان في حالة سكر تام وقت الحادث، مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات وتسبب في تلفيات بالصدادات المرورية والكوبري نفسه.

 

تفاصيل الحادث والإجراءات الأمنية

 وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت السيارة المتسببة في الحادث وحجزتها لحين الانتهاء من التحقيقات، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة أعلى الكوبري للتأكد من ملابسات الحادث بشكل كامل. وبحسب التحريات الأولية، لم يكن المتهم قادرًا على الامتثال للأوامر بسبب حالته غير المتوازنة.

 

القبض على المتهم وإحالته للنيابة

 وتمكنت الشرطة من القبض على السائق بعد محاولته الفرار من موقع الحادث، حيث تم نقله إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.

