حوادث

كشف ملابسات فيديو العثور على جثة فتاة دون أعضاء بالإسكندرية

المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله فتاة في حالة إعياء وبها جرح أسفل البطن، مع الادعاء بتعرضها لسرقة أعضائها من قِبل مجهولين بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الحقيقة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة سيدى جابر بتاريخ 26 يوليو 2025 بالعثور على جثة فتاة مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، وبها جرح أسفل البطن، وبسؤال شقيقيها قررا أن شقيقتهما معتادة الغياب عن المنزل ومن متعاطى المواد المخدرة، وأن إصابتها حدثت نتيجة قيامها بحقن نفسها بالمواد المخدرة فى موضع الجرح مما تسبب فى خراج صديدي.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن الجثمان يحتوي على جميع أعضائه الداخلية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما تم تحديد وضبط القائمين على نشر الفيديو، وهما سائق وإحدى الفتيات – مقيمان بالإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل بدافع المساعدة، دون التحقق من صحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سرقة أعضاء فتاة الإسكندرية سيدي جابر وزارة الداخلية المتعاطين الشائعات مباحث الإسكندرية

