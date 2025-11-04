الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

تصدر محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، غدا الأربعاء، حكمها فى الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في اتهامها بالتحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق

وأفاد محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى، وحذف عدد من اتهامات الإحالة.

وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأكد المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلوجر هدير عبد الرازق الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق الحكم على هدير عبد الرازق التحريض على الفسق

مواد متعلقة

أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة 5 ديسمبر

تطور جديد في اتهام البلوجر هدير عبد الرازق بدهس عامل بالجيزة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

غدا، الحكم في استئناف هدير عبد الرازق بقضية الفيديوهات المخلة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

انضمام ثنائي برتغالي للجهاز الفني للزمالك

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

المزيد
الجريدة الرسمية