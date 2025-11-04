ضبط زعيم عصابة لتجارة المخدرات وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط زعيم تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لـ 3 سيدات لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بمحافظة القاهرة) بتزعم تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة وإدارة حساب بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لـ 3 سيدات لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (قرابة 2 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، آيس" - كمية من الأقراص المخدرة - 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

