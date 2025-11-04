ألقت الأجهزة الأمنية القليوبية القبض على فتاة تُدعى منة.ج، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «مادونا»، بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تداولها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

القبض على «مادونا» في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية

وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة ومواجهة الظواهر السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُسيء إلى القيم الأخلاقية والأعراف السائدة في المجتمع المصري.

وأضافت المصادر بالقليوبية أن الجهات المختصة بالقليوبية تواصل التحقيق مع المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وتتبع الحسابات الإلكترونية التي تروج لمحتوى غير لائق أو مخالف للقانون.

