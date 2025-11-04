الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق نشب داخل مخزن تكييفات في التجمع

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل  داخل مخزن تكييفات بمنطقة التجمع ، دون وقوع أى إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق  مخزن تكييفات بالتجمع


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق  داخل مخزن تكييفات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

