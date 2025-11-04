الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى السيدات تدّعي توجهها إلى قسم شرطة ببني سويف للإبلاغ عن تغيب نجلها عقب خروجه للمدرسة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 2 نوفمبر الجاري، حيث خرج نجل السيدة (طالب–12 سنة) من المنزل متوجهًا للمدرسة، لكنه توجّه لمنزل جدته لوالده للإقامة لديها بسبب اعتياد والدته التعدي عليه بالضرب وتعنيفه.



وباستدعاء الطفل، حضر رفقة جدته مصابًا بكدمات متفرقة، وأكد أنه أقام لديها بمحض إرادته دون علم والدته هربًا من سوء معاملتها.

اعتراف الأم

وبمواجهة الأم (مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف)، أقرت بتعديها على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لرفضه الذهاب إلى المدرسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

