القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء أعدوها للتشاجر بالأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء أعدوها للتشاجر معا بسبب خلاف حول حيازة جراج بمنطقة الأميرية.

خلافات حول حيازة جراج بالأميرية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن توعد أحد الأشخاص لآخرين بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء لخلافات حول حيازة جراج كائن بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 /9/ 2025 تلقي قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء "من بينهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو") طرف ثان: (أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على حيازة جراج دراجات نارية "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وفى وقت لاحق تبين قيام الطرفين بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لمعاودة التشاجر، تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - أسلحة بيضاء)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

