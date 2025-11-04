الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من أصحاب المحال بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن استغاثة إحدى السيدات بادعاء قيام أحد جيرانها وآخرين بالتعدي عليها وشقيقتها بالسب والتهديد في محاولة للاستيلاء على شقتهما بمحافظة الإسماعيلية.

بداية الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغًا من مالك محل بدائرة المركز يتهم السيدة صاحبة الفيديو وشقيقتها – من ذوي الاحتياجات الخاصة – بإلقاء مياه أمام محله.

وفي وقت لاحق، تلقى المركز بلاغًا آخر من 3 أشخاص من ملاك المحلات بذات المنطقة، أكدوا تضررهم من قيام السيدة ذاتها بالتعدي عليهم بالسب وإلقاء المياه تجاههم.

أقوال السيدة صاحبة الفيديو

وباستدعاء الشاكية، قررت بتضررها من المشكو في حقه الأول، وادعت أنه تعدى عليها وشقيقتها بالسب واستعان ببعض الأشخاص لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بزعم رغبته في الاستيلاء على الشقتين محل سكنهما.

رد الطرف الآخر

بسؤال المشكو في حقه، نفى ما ورد على لسان الشاكية، وأكد أنه هو من يتضرر منها بسبب تعديها المستمر عليه وعلى سكان العقار محل سكنها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.

