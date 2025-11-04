الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات حبس سوزي الأردنية: المتهمة ارتكبت أفعالا تشيع الانحلال وتزين الرذيلة

سوزي الأردنية، فيتو
سوزي الأردنية، فيتو

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة التيك توكر  سوزي الأردنية، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. 


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف بل هي رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى.

وأضافت الحيثيات أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يعد إضرارا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، وأن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته وأن الحرية، وإن كانت حقا مقدسا، لا تنفصل عن المسئولية، ولا تمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

وأضافت الحثيثات أن ما اقترفته المتهمة يمثل خطرا بالغا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك، ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تشيع الانحلال وتزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة التيك توكر سوزي الأردنية سوزي الأردنية

مواد متعلقة

3 سيناريوهات محتملة لمصير "سوزي الأردنية" بعد الحكم بحبسها سنة

الأكثر قراءة

الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تحذير من وباء جديد يهدد البشرية، علماء ألمانيا يرصدون ظاهرة غامضة للفئران والخفافيش

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

الأرصاد الجوية: أتربة عالقة تؤثر على الرؤية في القاهرة الكبرى والصعيد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية