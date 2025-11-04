حيثيات حبس سوزي الأردنية: المتهمة ارتكبت أفعالا تشيع الانحلال وتزين الرذيلة

أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف بل هي رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى.

وأضافت الحيثيات أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يعد إضرارا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، وأن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته وأن الحرية، وإن كانت حقا مقدسا، لا تنفصل عن المسئولية، ولا تمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

وأضافت الحثيثات أن ما اقترفته المتهمة يمثل خطرا بالغا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك، ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تشيع الانحلال وتزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.