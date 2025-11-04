الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

لقاء المواطنيين بالقناطر
لقاء المواطنيين بالقناطر الخيرية، فيتو

عقدت  الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية نيابة عن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية،  اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، الذي عُقد بمقر مجلس مدينة القناطر الخيرية، وقد تم تخصيص اللقاء لحل مشكلات مواطني ثلاث مدن حيوية هي القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، وقليوب.

نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات مدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب.


وشهد اللقاء سلسلة من القرارات التنفيذية السريعة والفعالة التي استهدفت الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ففي محور الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، تمت الموافقة الفورية على استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين، وتوفير فرصة عمل في القطاع الخاص لشاب من ذوي الإعاقة يحمل كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى توفير عدد من فرص العمل الأخرى للشباب والفتيات، كما تم اتخاذ قرار لدعم سيدة مريضة معيلة، حيث تم توفير ماكينة خياطة لها لتمكينها من العمل من المنزل، وتغطية تكاليف العلاج اللازمة لضمان استقرارها وقدرتها على رعاية أبنائها في المراحل التعليمية المختلفة.
وفيما يخص الملف الخدمي والتنظيمي، أسفر اللقاء عن عدد من التوجيهات حيث تمت الموافقة على توصيل خدمة الصرف الصحي لأحد المناطق القريبة من الحيز العمراني، باعتبارها من المتناثرات البنائية التي تستحق الحصول على الخدمات الأساسية، على صعيد مكافحة المخالفات، وجهت نائب المحافظ بفحص تراخيص جراج موجود بمدينة قليوب يُدار بدون ترخيص لضمان تطبيق القانون كذلك وجهت بفحص دقيق لرسوم وقيم إيجارية تابعة للمحلات التجارية في شبرا الخيمة استجابةً لشكاوى أصحابها من ارتفاع القيمة الإيجارية، لضمان العدالة في تقدير الرسوم.
وأكدت نائب المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وبحث سبل حلها بشكل عملي يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل، في ظل جهود التنمية التي تشهدها محافظة القليوبية.

 


جاء اللقاء بحضور كل من الدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء محمود ضياء رئيس مدينة شبرا الخيمة الأستاذ فوزي صابر مدير مديرية العمل بالقليوبية والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

