تفاصيل بلاغين جديدين ضد رحمة محسن وطليقها بالتحريض على الفجور

تقدّم المحاميان محمد أبو بكر وأسامة الششتاوي ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهما فيهما كلًا من رحمة محسن أحمد خالد، مطربة، وأحمد فرج أحمد، رجل أعمال، بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغين باتهام رحمة محسن

وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها المطربة رحمة محسن بصحبة أحمد فرج، وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، تتضمن محتوى مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، بما يُعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.

وأشارا إلى أن المطربة المذكورة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها، إلا أن الفحص البصري للفيديوهات المنتشرة أظهر ـ بحسب البلاغ ـ علمها الكامل بعملية التصوير، وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض، بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.

وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن المشكو في حقهما يُشكّل مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد:

المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968،

المادة 178 من قانون العقوبات،

والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

والتي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية.

وطالب المحاميان النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة، وتمكينهما من تقديم المستندات الداعمة لاتهاماتهما، مع استدعاء المشكو في حقهما لسماع أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووقف المطربة عن الغناء في الأماكن العامة والملاهي الليلية لحين البت في التحقيقات حفاظًا على قيم المجتمع ومنعًا لإثارة الرأي العام.

