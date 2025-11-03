الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حجز استئناف البلوجر متولي سعيد للحكم 9 ديسمبر

الحكم علي بلوجر شهير
الحكم علي بلوجر شهير بتهديد فتاة ديسمبر المقبل،فيتو

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، القضية المتهم فيها البلوجر متولي سعيد، للحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل، وذلك عقب مرافعة سامح قناوي، محامي المتهم، الذي طالب ببراءته من الغرامة المالية المقدرة بخمسين ألف جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام إحدى السيدات للبلوجر متولي سعيد بنشر أخبار ضدها على خلاف الحقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة أول درجة قد ألغت في الجلسة السابقة عقوبة الحبس، واكتفت بتغريمه خمسين ألف جنيه.

 

القبض على البلوجر متولي سعيد

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من فتاة تتهم البلوجر متولي سعيد بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها، وعلى الفور فحصت البلاغ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر متولي سعيد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد فتاة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر متولي سعيد لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد فتاة، كما قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 الاف جنيه.

الجريدة الرسمية