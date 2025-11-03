التفاصيل الكاملة لأزمة فيديوهات رحمة محسن.. محاميان يقدمان بلاغ ضد المطربة الشعبية وطليقها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. وتحقيقات موسعة من النيابة العامة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة ومتسارعة في أزمة الفيديوهات المخلة للمطربة الشعبية رحمة محسن حيث تقدم محاميان، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه المطربة رحمة محسن، وطليقتها أحمد ف (رجل أعمال) بنشر فيديوهات من شأنها التحريض علي الفسق والتعدى على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية.

وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 88621 -88624عرائض النائب العام، أنه انتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات مخلة بالآداب وتظهر فيه المغنية رحمة محسن وهي تقوم بأفعال مخلة خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور والنشر المتعمد لصور وفيديوهات فاضحة.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها تعلم بتلك الفيديوهات وإن الأول هو من قام بتصويرها بحسب ما ذكر عبر وسائل الاتصال المختلفة كما طالب البلاغ بمنع رحمة محسن من الغناء.

من جانبها استعجلت جهات التحقيق المختصة في الجيزة التقارير الفنية الخاصة بفحص الفيديوهات المخلة التي تظهر فيها المطربة الشعبية رحمة محسن في اوضاع غير لائقة مع زوجها السابق.

كما قام طليق المطربة الشعبية رحمة محسن، بالتقدم ببلاغ رسمي جديد ضدها، اتهمها فيه بالتشهير والسب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر ادعاءات كاذبة تمس سمعته وشرفه.

وجاء في البلاغ، الذي تقدّم به دفاع الشاكي، أن رحمة محسن والمقيمة بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة قامت، بحسب أقوال طليقها، بنشر تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه زورًا بأنه قام بنشر فيديوهات غير لائقة تخصها، مدعية كذلك أنه يبتزها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع.

وأوضح الشاكي في بلاغه أنه كان متزوجًا من المشكو ضدها بعقد زواج شرعي مؤرخ في 7 ديسمبر 2023، قبل أن يطلقها رسميًا في 11 أبريل 2024، أي بعد زواج دام نحو أربعة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن ما قامت به طليقته بعد الطلاق تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وأضرّ بسمعته الشخصية والمهنية.

واستند البلاغ إلى عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من بينها المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 التي تجرّم انتهاك الخصوصية أو نشر صور ومعلومات تمس الحياة الخاصة دون إذن، والمادة 306 مكرر (أ) التي تنص على معاقبة المتحرش أو من يوجه إيحاءات جنسية بأي وسيلة، فضلًا عن المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بسرعة فتح التحقيق في الواقعة، واستدعاء المشكو ضدها رحمة محسن لسماع أقوالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مؤكدًا ثقته في حرص النيابة العامة على صون كرامة المواطنين وهيبة القانون.

تفاصيل البلاغ ضد رحمة محسن

كما تقدم في وقت سابق احد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد المطربة رحمة محسن ونص علي ان المشكو في حقها صوَّرت نفسها في أوضاع اعتبرها مقدِّم البلاغ منافية للآداب العامة، ونشرت تلك المقاطع عبر عدد من المنصات، من بينها تطبيق "تليجرام"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع الفنانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال –إن ثبتت صحتها– تمثل مخالفة صريحة لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطربة الشعبية رحمة محسن، لتحديد هوية وملابسات نشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.

