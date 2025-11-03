الإثنين 03 نوفمبر 2025
النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بالمنصب الجديد

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري، زيارة إلى  المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمجلس الشيوخ.


وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته للسيد رئيس المجلس بدوام التوفيق والسداد في قيادة المجلس خلال فصله التشريعي الجديد، مثمنًا الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس الشيوخ في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم دولة القانون.


كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ومجلس الشيوخ في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب السيد رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لزيارة السيد المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.

