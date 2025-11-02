زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة: حياتي مرار وأريد خلعا الآن

توجهت عاملة لمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، لرفع دعوى خلع على زوجها وتمكين من مسكن الزوجية لإحضار أطفالها معها.

وأمام قاضي الأسرة، قالت: تزوجت من زوجي الذي أريد خلعه الآن منذ 10 أعوام للتخلص منه بعد أن أذاقني كأس المرار وكنت متحملة من أجل أولادي وعدم وجود مأوى آخر لي الأمر الذي استغله زوجي ضدي.

واستكلمت: “كنت أتمنى أن أعيش حياة يسودها الاستقرار، لكن للأسف تزوجت من شخص فاقد لمعانى الإنسانية والرحمة كان يعتدى علىَّ بالضرب حتى أصل لمرحلة الإغماء، مستغلًا وفاة والدىَّ وعدم وجود سند لى فى الحياة غيره، بس اللي سنده يكسريبقى مالهوش قيمة له”.

وتابعت: لجأت إلى الخلع بعد 10 سنوات من الزواج، أثمر عن إنجابي طفلين ومن أجلهما تحملت فيها كل الإهانات، اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح وأحدث إصابات بها أكثر من مرة، حاولت التفاهم معه دون جدوى، وعندما علمت أن الخلع لا تتنازل فيه عن الأطفال والشقة قررت اللجوء إليه، فضلا عن مطالبتي بتمكين من مسكن الزوجية ".

