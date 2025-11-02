الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة: حياتي مرار وأريد خلعا الآن

عاملة ترفع دعوي خلع
عاملة ترفع دعوي خلع ضد زوجها بالجيزة،فيتو

 توجهت عاملة لمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، لرفع دعوى خلع على زوجها وتمكين من مسكن الزوجية لإحضار أطفالها معها.

وأمام قاضي الأسرة، قالت: تزوجت من زوجي الذي أريد خلعه الآن منذ 10 أعوام للتخلص منه بعد أن أذاقني كأس المرار وكنت متحملة من أجل أولادي وعدم وجود مأوى آخر لي الأمر الذي استغله زوجي ضدي.

واستكلمت: “كنت أتمنى أن أعيش حياة يسودها الاستقرار، لكن للأسف تزوجت من شخص فاقد لمعانى الإنسانية والرحمة كان يعتدى علىَّ بالضرب حتى أصل لمرحلة الإغماء، مستغلًا وفاة والدىَّ وعدم وجود سند لى فى الحياة غيره، بس اللي سنده يكسريبقى مالهوش قيمة له”.

 

وتابعت: لجأت إلى الخلع بعد 10 سنوات من الزواج، أثمر عن إنجابي طفلين ومن أجلهما تحملت فيها كل الإهانات، اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح وأحدث إصابات بها أكثر من مرة، حاولت التفاهم معه دون جدوى، وعندما علمت أن الخلع لا تتنازل فيه عن الأطفال والشقة قررت اللجوء إليه، فضلا عن مطالبتي  بتمكين من مسكن الزوجية ".

فقدت الأمل في إصلاحه، سيدة تخلع زوجها بعد قصة حب عامين

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

شوه جسمه من الراس للرجل، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة بـ أكتوبر

من الغرامة إلى السجن، عقوبات رادعة لسائقي النقل الثقيل في حوادث الطرق

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب داخل حظيرة مواشي بمنشأة القناطر

القبض على سائق متهم بهتك عرض جارته في كرداسة

لحظة دهس طالب أسفل عجلات سيارة نقل بإحدى قرى الجيزة (فيديو)

القبض على راقصة شهيرة وزوجها بتهمة التعدي على تاجر داخل شقة بالهرم

التحفظ على قائد سيارة ميكروباص اصطدم بأتوبيس مدرسة في أكتوبر

ضبط 7 سائقين نقل ثقيل لتعاطي المخدرات و51129 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمحكمة الأسرة قاضي الأسرة خلع

الأكثر قراءة

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محمد صلاح يزين تاريخ ليفربول برقم لم يحققه سوى أسطورتين، وحساب النادي: أمر لا يصدق

فتنة الأموال تهز بيت "إمبراطور الفن"، محكمة أزمير تتدخل لإنهاء أزمة إبراهيم تاتليسس مع ابنه

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

في حضرة ميسي، إنتر ميامي يسقط أمام ناشفيل ويواجه خطر الخروج من الأدوار الإقصائية (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

من منظور نقدي، ماذا قالت الدكتورة عزة هيكل عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

أشرف عليها ترامب بنفسه، الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا (فيديو)

خدمات

المزيد

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

تصل إلى المؤبد، عقوبة استخدام العنف لتوجيه الناخبين في ماراثون مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية