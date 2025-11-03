المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري آلي وذخيرة دون ترخيص، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والتهديد بالسلاح أثناء محاولة ضبطه، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمى القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم "محمود أ ح ه" 56 سنة عاطل، في الجناية رقم 8295 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1114 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/3/19 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن (بندقية آلى) دون أن يكون مرخصًا له بحيازته، وأحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الإحالة أنه قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم النقيب عمرو خالد وآخرين من رجال الشرطة السرية وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن أشهر في وجههم سلاح نارى (بندقية آلى)، ولوح به الإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.

