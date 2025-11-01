الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على 7 سيارات والقبض على قائديها لسيرهم عكس الاتجاه في الجيزة

القبض علي اصاحب سيارات
القبض علي اصاحب سيارات متهمين بالسير عكس الاتجاه في الجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط قائدي سبع سيارات، عقب قيامهم بالسير عكس الاتجاه بـ مدينة 6 أكتوبر، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا شكاوى من أحد الحسابات بشأن قيام عدد من قائدي السيارات بالسير عكس الاتجاه بأحد المحاور في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المعنية فحص مقطعي الفيديو، وتمكنت من تحديد وضبط السيارات الظاهرة وعددها سبع سيارات «سارية التراخيص»، كما تم ضبط قائديها، وتبين أنهم مقيمون بنطاق محافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بغرض اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

فقدت الأمل في إصلاحه، سيدة تخلع زوجها بعد قصة حب عامين

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

شوه جسمه من الراس للرجل، طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة بـ أكتوبر

من الغرامة إلى السجن، عقوبات رادعة لسائقي النقل الثقيل في حوادث الطرق

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طالب داخل حظيرة مواشي بمنشأة القناطر

القبض على سائق متهم بهتك عرض جارته في كرداسة

لحظة دهس طالب أسفل عجلات سيارة نقل بإحدى قرى الجيزة (فيديو)

القبض على راقصة شهيرة وزوجها بتهمة التعدي على تاجر داخل شقة بالهرم

التحفظ على قائد سيارة ميكروباص اصطدم بأتوبيس مدرسة في أكتوبر

ضبط 7 سائقين نقل ثقيل لتعاطي المخدرات و51129 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث الجنائي بالجيزة 6 أكتوبر التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

خبيرة مومياوات تكشف مفاجأة عن تحنيط "توت عنخ آمون" لأجنته

شاهدنا الحفل مع الأسرة، تعليق مثير من علاء مبارك على أنباء حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا السلحفاة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة كبيرة

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

المزيد
الجريدة الرسمية