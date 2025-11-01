التحفظ على 7 سيارات والقبض على قائديها لسيرهم عكس الاتجاه في الجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط قائدي سبع سيارات، عقب قيامهم بالسير عكس الاتجاه بـ مدينة 6 أكتوبر، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا شكاوى من أحد الحسابات بشأن قيام عدد من قائدي السيارات بالسير عكس الاتجاه بأحد المحاور في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المعنية فحص مقطعي الفيديو، وتمكنت من تحديد وضبط السيارات الظاهرة وعددها سبع سيارات «سارية التراخيص»، كما تم ضبط قائديها، وتبين أنهم مقيمون بنطاق محافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بغرض اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

