فقدت الأمل في إصلاحه، سيدة تخلع زوجها بعد قصة حب عامين

تتنوع القصص الإنسانية في محكمة الأسرة بين مآسي الزوجات اللاتي تعرضن للعنف أو الإهمال، وقصص الأزواج الذين يواجهون صعوبات في رؤية أطفالهم، ووجوه سيدات سكن ملامحها الحزن، وتملك القهر والمرارة شرايينها، قصص مختلفة احتضنتها أروقة محكمة الأحوال الشخصية  بجنوب الجيزة، حاملة مشكلات أسرية واجتماعية، ومن بينها ترصد  فيتو لقرائها، احدي هذه القصص والتي تكمن في طلب زوجي خلع زوجها بعد قصة حب وزواج عامين والسبب  في السطور التالية.


سيدة تطلب خلع زوجها المدمن

سيدة في الثلاثين من عمرها،  حضرت إلى المحكمة برفقة والدها، من أجل طلب الخلع من زوجها، موضحة أن سبب طلبها الانفصال، يكمن في  غياب عقل زوجها بسبب تعاطيه المخدرات، خاصة مخدر الآيس والحبوب التي أفقدته أسنانه وإدراكه.

 

وأضافت السيدة أنها تزوجت زوجها بعد قصة حب ظلت عامين وانتهت بالزواج الذي اثمر عن إنجاب طفلة.

 وأشارت إلى أن كان لديها أحلام كبيرة معه لكنها انقلبت منذ أن  علمت بإدمان زوجها للمخدرات بعد 3 أشهر من زواجهما، وتشاجرت معه وتركت منزله وتوجهت إلى بيت أسرته لكنه توجه إليها ووعدها بالإقلاع عن ذلك الأمر، ولحبها له وافقت أن تقف معه حتى يقلع عن ذلك الأمر.

وعادت معه على أمل أن يعود كما كانت تراه قبل الزواج وبعد عدة أشهر رزقت بمولود الأمر الذي جعلها تتحمل مرارة الحياة مع زوجها الذي وصل به الأمر لبيع عفش المسكن وخوفًا على مستقبل ابنتها لجأت إلى المحكمة لخلعه والتخلص منه بعدما فقدت الأمل فيه.

