انقلاب أتوبيس ووقوع مصابين بمنطقة بين الجبلين في حلوان

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة بين الجبلين بحلوان، بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفيات عبر الخدمات المرورية والمباحث العامة التي انتقلت لموقع الحادث ترافقها سيارة الإسعاف، فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

كما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب الحادث.

