الإثنين 03 نوفمبر 2025
عصام كامل

انقلاب أتوبيس ووقوع مصابين بمنطقة بين الجبلين في حلوان

إصابة 8 أشخاص في
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بحلوان، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة بين الجبلين بحلوان، بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفيات عبر الخدمات المرورية والمباحث العامة التي انتقلت لموقع الحادث ترافقها سيارة الإسعاف، فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

 

كما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب الحادث.

حادث انقلاب اتوبيس الخدمات المرورية غرفة عمليات النجدة

