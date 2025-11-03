فريق بحث لكشف حقيقة وفاة سيدة في منشأة القناطر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة وفاة سيدة إثر سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، للتأكد من أن هناك شبهة جنائية من عدمه خاصة أن المتوفاة قبل وفاتها اعترفت أن زوجها سبب سقوطها بينما أنكر الزوج ذلك الاتهام.

وأكد أنه أثناء سقوطها من شرفة المسكن كان يتشاجر مع جاره الذي فوجئ به يمارس الرذيلة مع زوجته المتوفاة، وأثناء ذلك أسرعت هي بإلقاء نفسها في محاولة للهرب.

وأكد ذلك العشيق الذي تبين إصابته إثر نشوب المشاجرة بينه وبين زوج المتوفاة، قائلا: إن الزوج تفاجأ بوجودي في أحضان زوجته بعد منتصف الليل بمنزله، مما أصابه بصدمة، جعلته يندفع ناحيتي ممسكا بي وتبادلنا الضرب وأصبنا بجروح وكدمات وأثناء ذلك استغلت الزوجة المتوفاة انشغال زوجها في ضربي وقامت بالقفز من الطابق الثاني للهرب من بطش زوجها، إلا أنها سقطت مهشمة العظام ومصابة بنزيف داخلي.

وبدأ رجال مباحث الجيزة جمع التحريات حيث انتقلت قوة أمنية لإلقاء القبض على الزوج الذي تبين إصابته بعدة إصابات وكذلك جاره بسبب مشاجرة بينهما تزامنت مع سقوط الزوجة من الشرفة فشعر رجال الشرطة بوجود حلقة مفقودة وتم التحفظ على كليهما واقتيادهما لقسم الشرطة لاستجوابهما.

وأصيب الزوج بصدمة جديدة بعدما واجهه ضباط المباحث باتهام زوجته له بإلقائها من الشرفة فأنكر وروى ما حدث بأنه اكتشف خيانتها له من جارهما حيث استدعته ليلا إلى شقة الزوجية ومارسا الحرام في غرفة مجاورة لغرفة نوم الزوج وأنه استيقظ صدفة ليكتشف خيانتهما وأثناء تشاجره من العشيق هربت الزوجة وقفزت من شرفة غرفة طفلهما.. الجار المتحفظ عليه أكد أقوال الزوج حيث تبين أنه العشيق الذي ضبطه الزوج مع زوجته وقال إنه يرتبط بها بعلاقة محرمة منذ عدة أشهر وكانا يلتقيان في منزلها أثناء تواجد الزوج في عمله لكنه في عدة مرات كان يتسلل إلى المنزل ليلا مستغلين نوم الزوج ويمارسان الحرام في غرفة مجاورة لغرفته حتى اكتشف أمرهما وأثناء تشاجرهما معا ألقت الزوجة بنفسها من الشرفة.

حررت مباحث مركز منشأة القناطر المحضر اللازم بالواقعة وأحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.



