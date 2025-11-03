الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل شاب في مشاجرة خلال احتفالات أحد الموالد في الغربية

مقتل شاب في مشاجرة
مقتل شاب في مشاجرة أثناء احتفالات أحد الموالد بالغربية

شهدت قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، مقتل شاب إثر طعنه بسكين على يد آخر أثناء الاحتفال بالمولد الذي تنظمه القرية.

محافظ الغربية خلال تفقده مبنى التأمين الصحي بطنطا: لن أقبل بتكدس المرضى أو انتظارهم ساعات طويلة

7 سيارات إطفاء و6 لوادر تشارك في السيطرة على حريق مصنع كتان بالغربية

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ يفيد بمقتل شاب يدعي "رياض.أ. ر. ال" خلال مشاجرة أثناء الاحتفال بالمولد.

القتيل
القتيل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز زفتى إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت قوات المباحث من القبض على مرتكب الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

7 سيارات إطفاء و6 لوادر تشارك في السيطرة على حريق مصنع كتان بالغربية

محافظ الغربية خلال تفقده مبنى التأمين الصحي بطنطا: لن أقبل بتكدس المرضى أو انتظارهم ساعات طويلة

اندلاع حريق في شونة كتان بالغربية، والحماية المدنية تكثف جهودها لإخماده

محافظ الغربية يتابع افتتاح المتحف المصري الكبير وسط المواطنين بطنطا

الأكثر قراءة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

بعد شكوى الأهالي، نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير مصرف أبو عوض بالهرم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية