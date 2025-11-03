مقتل شاب في مشاجرة خلال احتفالات أحد الموالد في الغربية

شهدت قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، مقتل شاب إثر طعنه بسكين على يد آخر أثناء الاحتفال بالمولد الذي تنظمه القرية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ يفيد بمقتل شاب يدعي "رياض.أ. ر. ال" خلال مشاجرة أثناء الاحتفال بالمولد.

القتيل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز زفتى إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتمكنت قوات المباحث من القبض على مرتكب الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

