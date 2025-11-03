أرملة إبراهيم شيكا تقدم للنيابة التقارير الطبية الخاصة بوفاته

تواصل الجهات المختصة التحقيق، في بلاغ أسرة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا حول مطالبتهم باستخراج جثته للتأكد من سبب وفاته بعدما تت تدوال أخبار عن سرقة أعضائه، والتي طالبت أيضا من النيابة الاطلاع على التقارير الطبية التي توجد مع أرملة شيكا والتي توضح سبب الوفاة.

وكان دفاع أرملة الراحل قد قدم للنيابة العامة جميع التقارير الطبية التي تؤكد سبب وفاته، ومن المقرر عقب الانتهاء من الاطلاع على هذه التقارير الطبية يتم اتخاذ قرار استخراج الجثة أو لا.

قرار عائلة إبراهيم شيكا سب وقذف

وعلى جانب آخر، كان قد قالت هبة التركي، أرملة لاعب الزمالك السابق، إنها فوجئت بقرار عائلة زوجها الراحل إبراهيم شيكا واعتبرته "سبًّا وقذفًا"، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري.

التقارير الطبية لحالة إبراهيم شيكا

وأضافت أرملة إبراهيم شيكا، خلال حديثها ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس بقناة “الحدث اليوم”، أنها تمتلك كل التقارير الطبية التي توثق رحلة علاج زوجها منذ إصابته بالسرطان وحتى وفاته، مؤكدة أنها لم ترفض تقديمها، وأن المحامين يعملون على تسليمها للنيابة العامة.

