خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

ترصد فيتو خلال السطور التالية شروط وخطوات استخراج خدمة جديدة إلكترونيا من قطاع الأحوال المدنية، وهي الحصول علي قسيمة زواج ورقية وأون لاين، وشروطها.

طرق الحصول على قسيمة الزواج إلكترونيًا عبر الإنترنت

الدخول على موقع بوابة وزارة الداخلية المصرية.

اختيار خدمة الوثائق المميكنة ثم قسيمة الزواج.

إدخال بيانات الزوجين بدقة (الاسم – الرقم القومي – تاريخ الزواج).

تحديد عدد النسخ المطلوبة وطريقة الاستلام (عن طريق البريد).

دفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة فيزا أو ماستر كارد.

تصل القسيمة إلى عنوان المنزل خلال 3 إلى 5 أيام عمل عبر البريد المصري.

الشروط الواجب توافرها عند استخراج قسيمة زواج أون لاين



يجب أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل 1962.

يجب أن تكون وثيقة الزواج الأصلية قد طُبعت سابقًا (مطبوعة مسبقًا).

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن (أحد الزوجين) أو قريب من الدرجة الأولى بتوكيل رسمي.

يجب كتابة بيانات الزوجين كاملة (ثلاثي أو رباعي الاسم).

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

خطوات استخراج قسيمة الزواج الورقية من مقر سجل مدني

_ التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل الإقامة أو مكان توثيق الزواج.

_ تقديم بيانات الزوجين (الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الزواج).

_ سداد الرسوم المقررة، والتي لا تتجاوز عادة 50 جنيهًا.

_ استلام القسيمة فورًا في نفس اليوم في أغلب المكاتب المميكنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة الزواج الورقية



- الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

- بيانات الزواج (تاريخ العقد واسم المأذون إن وُجد).

- إثبات صلة قرابة أو توكيل رسمي في حالة استخراج القسيمة للغير.



شروط استخراج قسيمة الزواج مميكنة



_ إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح دون أخطاء تؤثر على إصدار القسيمة.

_ توفير الرقم القومي للزوج والزوجة، خاصة عند وجود علاقة قرابة.

_التأكد من إمكانية تقديم الخدمة وفقًا للمنطقة الجغرافية للمستفيد.

_يتم تسليم القسيمة عبر البريد المصري، أو من خلال مكاتب السجل المدني الرقمية التابعة للنيابة العامة.

