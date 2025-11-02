الأحد 02 نوفمبر 2025
القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض في أكتوبر

القبض علي متهم بقتل
القبض علي متهم بقتل شقيقه في اكتوبر،فيتو

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب تعاطي المواد المخدرة.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد مقتل شاب على يد شقيقه بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

