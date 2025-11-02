القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض في أكتوبر

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل متهم بقتل شقيقه باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب تعاطي المواد المخدرة.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد مقتل شاب على يد شقيقه بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.