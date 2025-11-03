محمد منصور: صناعة السيارات تضخ 7.5 مليار جنيه في السوق المصري

وضع صباح اليوم حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل، باستثمارات تبلغ ٧.٥ مليار جنيه الجديد لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير وسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من السادة الوزراء والمسئولين.

ويأتي المصنع ماك الجديد ليعزز تنافسية مصر في التصنيع المحلي ويدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

وفي ذات السياق قال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، أن المصنع رسالة ثقة تبعثها المجموعة لمستثمري الداخل والخارج بأن السوق المصري سوق كبير واعد يملك كل مقومات المنافسة، سنضخ مايقرب من ٧.٥ مليار جنيه في هذا الصرح الصناعي الذي يمثل طفرة في صناعة السيارات في مصر والمنطقة كلها".

وأكد محمد منصور علي ثقته في أداء الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ودلل علي ذلك بتحسن تصنيف مصر دوليًا، واستقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة، والتي تعد عناصر تحفيز وجذب للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح محمد منصور أن "مستقبل النمو المستدام في مصر يكمن في دعم التصنيع المحلي، حيث سيعمل المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية وعدد من الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى".

من جانبه، أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات " أن المصنع جزء من استراتيجية المجموعة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة وغيرها من وسائل النقل الأخضر".

وأضاف أنكوش: "تسعى مجموعتنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات السيارات العالمية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المهارات المحلية، وتصنيع أحدث السيارات التي تواكب التغيرات العالمية".

كما أشار المهندس وائل عمار العضو المنتدب لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل "يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة ٥٥٠٠٠ متر مربع إلى إنتاج حوالي ٥٠ ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنويًا خلال ٥ سنوات من تشغيل المصنع.

