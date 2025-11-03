الإثنين 03 نوفمبر 2025
التحالف الوطني يوحد صفوفه بمؤتمر حُماة الوطن لدعم مرشحي جنوب بني سويف

حشود بمؤتمر حُماة
حشود بمؤتمر حُماة الوطن ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، أكبر مؤتمر انتخابي لدعم مرشحي التحالف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر، والذي نظمه حزب حماة الوطن بمدينة ببا برعاية النائب هشام سليم، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة جنوب بني سويف، وسط حضور جماهيري حاشد من أبناء مراكز ببا وسمسطا والفشن.

 

مؤتمر بني سويف يدعم مسيرة الدولة المصرية

 

بدأ المؤتمر بكلمة النائب هشام سليم، الذي وجّه خلالها رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المتواصلة في بناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مهنئًا فخامته على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد إنجازًا حضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري وتقدّم الدولة الحديثة.

 

حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف
حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف

 

وأكد هشام سليم أن هذا المؤتمر يأتي في إطار وحدة الصف بين أحزاب التحالف الوطني، مشيرًا إلى أن التعددية السياسية تخلق حالة من التوافق المجتمعي وترسّخ التجربة الديمقراطية التي تشهدها مصر، مضيفًا أنه يتعهد أمام الله وأبناء دائرته ببذل أقصى جهده لخدمة المواطنين وأن يكون عند حسن ظنهم، داعيًا أبناء الجنوب إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة ودعم مرشحي التحالف الوطني.

 

حشود جماهيرية بمؤتمر التحالف ببني سويف

 

وشهد المؤتمر حضور النائب عبد الله مبروك والنائب طه الناظر، مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية، والمهندس أحمد شكري والمهندسة نهى الأزهري مرشحي حزب حماة الوطن، إلى جانب قيادات وأعضاء الحزبين وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني.

 

حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف
حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف

 

وخلال كلمته، أكد النائب عبد الله مبروك أن مرشحي التحالف الوطني الثلاثة على قلب رجل واحد، مشددًا على ضرورة تلاحم أبناء دائرة الجنوب ودعمهم للمرشحين من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، بينما عبّر النائب طه الناظر عن سعادته بالتواجد بين أبناء مركز ببا، مؤكدًا أن هذا الحضور الجماهيري يعكس وعي المواطن البباوي وحرصه على المشاركة الفاعلة في دعم مستقبل الوطن.

 

جعفر: مركز ببا مدرسة سياسية واعية

 

كما أعرب النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للنائب هشام سليم وأعضاء أمانة حزب حماة الوطن بمركز ببا على التنظيم المتميز، مؤكدًا أن مركز ببا يمثل قلعة سياسية كبرى مليئة بالكوادر الوطنية الواعية.

 

حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف
حُماة الوطن يدعم مرشحي القائمة الوطنية والفدري ببني سويف

 

وفي كلمته، أكد محمد سعد، أمين التنظيم بـ حزب حماة الوطن ببني سويف، أن المؤتمر يعكس حالة من التلاحم الوطني بين الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف، مشيرًا إلى أن دعم المواطنين لمرشحي التحالف في دائرة الجنوب سيكون رسالة قوية على وعي أبناء بني سويف وإيمانهم بمسار الدولة نحو مستقبل أفضل.

 

