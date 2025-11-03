البنك المركزي المصري يطلق النسخة الثالثة من مسابقة "FinTech Got Talent 2025"

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتمكين الشباب وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، تم إطلاق مبادرة FinYology التابعة لـ "فينتك إيجبت"– تحت مظلة البنك المركزي- وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري، النسخة الثالثة من مسابقة "FinTech Got Talent 2025، التي تُقام بين طلاب الجامعات بهدف اختيار أفضل المشروعات والأفكار الابتكارية في هذا المجال.

تأهيل وتنمية الكوادر والمواهب الشابة

وقد استضاف البنك المركزي، مؤخرًا، فعاليات إطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، حيث ألقى رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الافتتاحية، وذلك بحضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجامعات المصرية، حيث أكد في كلمته أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تركز على تأهيل وتنمية الكوادر والمواهب الشابة في هذا المجال، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تجسد هذه المسابقة التكامل المؤسسي بين القطاع المصرفي والمنظومة التعليمية، مما يعكس التزام الدولة بدفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، خاصة بين فئة الشباب.



وتضمنت المسابقة عدة مراحل، بدأت بتصفيات على مستوى الجامعات، وانتهت باختيار أفضل 11 مشروعًا لاحتضانهم ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة الأعمال "DMZ Cairo"، وذلك بهدف تطوير مشروعاتهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق، وقد اختُتمت الفعاليات بالإعلان عن المشروعات الثلاثة الفائزة.

وفي ختام المسابقة، قام المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل فريق جامعة إسلسكا على المركز الأول في المسابقة عن مشروع تطبيق Tapay الذي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع غير تلامسية، مما يسهل قبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية، فيما حل فريق الجامعة البريطانية في مصر في المركز الثاني عن تطبيق Money Adventure، وهو أول تطبيق يهدف إلى تثقيف الأطفال ماليًا من لعبة تفاعلية تجعل التعلم المالي ممتعًا، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق جامعة القاهرة عن مشروع AgriDawar، وهو منصة رقمية تربط بين المزارعين، ومشتري المخلفات الزراعية بشكل مباشر، وتتيح استخدام تقنيات المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الذكية لضمان تحويل الأموال بشفافية وسرعة للمزارعين.

وقد مُنحت الفرق الثلاثة فرصة تمثيل مصر في مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية" التي عُقدت في دبي أكتوبر 2025، حيث نجح فريقا جامعة إسلسكا والجامعة البريطانية في حصد المركزين الأول والثاني تباعًا، بعد منافسة مع جامعات من دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمغرب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا نجم وكيل المحافظ المساعد، إلى أن الفرق المؤهلة من المسابقة FinTech Got Talentحققت إنجازات بارزة خلال العامين الماضيين، بحصولها على المركز الأول في مسابقة العرب للتكنولوجيا المالية، متفوقة على فرق من مختلف الدول العربية، وهو ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في التكنولوجيا المالية.

وجدير بالذكر أيضا أن مسابقة FinTech Got Talent هي الأولى من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية، وتم إطلاقها عام 2023 تحت مظلة مبادرة FinYology التي تهدف إلى دمج الطلاب في بيئة عملية وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم الإبداعية في مجالات متعددة تسهم في تأهيلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل بما يتوافق مع متطلباته، وتضم مبادرة FinYology حتى الآن أكثر من 30 جامعة مصرية ووصل عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة إلى 900 مشروع بمشاركة نحو 19 ألف طالب، وتحظى هذه المشروعات بدعم مستمر من البنوك المصرية (نحو 18 بنكًا على مدار العام)، مما يعكس حرص البنك المركزي والقطاع المصرفي على رعاية المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

