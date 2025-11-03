الإثنين 03 نوفمبر 2025
"إي اف چي" القابضة تعلن إتمام زيادة رأس المال في بنك نكست بقيمة 4.2 مليار جنيه

كريم عوض الرئيس التنفيذي
كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، فيتو

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة اليوم عن إتمام عملية زيادة رأس المال في بنك نكست بنجاح، والتي أجريت بالقيمة الاسمية بمشاركة كاملة من جميع المساهمين، وقد بلغت الزيادة الإجمالية في رأس المال 4.2 مليار جنيه مصري، حيث ساهمت مجموعة إي اف چي القابضة بمبلغ 2.143 مليار جنيه مصري. 

بعد زيادة رأس المال، ستستمر مجموعة إي اف چي القابضة في الاحتفاظ بحصة ملكية قدرها 51%. 

ومن المتوقع أن يرفع ذلك القيمة الدفترية للبنك لتصل إلى نحو 15.4 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2025.

استمرار ثقة مجموعة إي اف چي القابضة في المقومات القوية لبنك نكست

تُعبر هذه الخطوة عن استمرار ثقة مجموعة إي اف چي القابضة في المقومات القوية لبنك نكست وآفاق نموه على المدى الطويل. 

ستساهم هذه الزيادة في تعزيز الوضع المالي للبنك ودعم رؤية إدارته في تنفيذ خططه التوسعية بمرونة أكبر. 

تأتي هذه الخطوة ضمن التزام مجموعة إي اف چي القابضة بدعم النمو المستدام والقوة المالية لبنك نكست، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة الأوسع التي تهدف إلى تعزيز خلق القيمة عبر مختلف قطاعاتها.

في هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن "مشاركة المجموعة في زيادة رأس المال تعكس التزامنا بدعم الخطط الاستراتيجية للنمو لكل من البنك والشركات التابعة لنا. 

ومع وصول تغطية المرحلة الثالثة إلى 192.9%، ستُسهم زيادة رأس المال هذه في تعزيز مركز البنك بشكل قوي استعدادًا لمرحلة النمو المقبلة. وتؤكد هذه الخطوة على ثقتنا في الأسس القوية للبنك ودوره المحوري في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل. 

هذه الخطوة لا تعزز فقط مكانة بنك نكست داخل استراتيجية المجموعة طويلة الأجل، بل من المتوقع أن تواصل دفع النمو المستقبلي في ربحية المجموعة بشكل عام.


جدير بالذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة استحوذت على بنك نكست في عام 2021 عندما كان يعمل تحت اسم aiBANK، وقد حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا خلال عام 2025 عبر مؤشرات رئيسية متعددة. 

وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة تقارب 26% في الأشهر الستة الأولى ليصل إلى 41.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 32.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024. 

كما قفزت قاعدة عملاء البنك بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 106 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، ارتفاعًا من حوالي 86 ألف عميل في نهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% في الفترة نفسها لتصل إلى 76.2 مليار جنيه مصري، ارتفاعًا من 68.0 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024. 

وأخيرًا، زاد صافي الربح ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 901.6 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2024، ممثلًا نموًا قدره 24%.

وأكدت مجموعة إي اف چي القابضة أن التوسع المتواصل في حجم وأرباح بنك نكست يساهم بشكل كبير في سجل المجموعة الحافل بالنمو المستدام وخلق القيمة والريادة الاستراتيجية عبر محفظتها المتنوعة. 

