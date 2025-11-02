هل يمكن إصدار شيك مصرفي من الانترنت في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن امكانيه طلب اصدار شيك مصرفي من خلال الانترنت البنكي.

واوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل يمكن إصدار طلب شيك مصرفي عبر تلك الخدمة للعملاء.

كما تضم قائمة خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر ما يلي:

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية حجز تذاكر الطيران من خلال خدمات محفظة البنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن بالفعل تقديم خدمة حجز تذاكر السفر بالطيران من خلال محفظة بنك مصر للعملاء.

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق محفظة بنك مصر ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير

6- فواتير الموبايل للعميل والغير

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.