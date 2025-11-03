إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل بمحور المحمودية أمام شركة الزيوت بحي غرب الإسكندرية.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم أمام شركة الزيوت بمحور المحمودية بحي غرب، وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين السيارتين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

