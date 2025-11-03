وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه هبة الله سمير وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومؤنس أنور منسق المكتب الفنى وأحمد هيبة رئيس رقابة المنتزة وأحمد حسن رئيس رقابة شرق وأحمد على رئيس رقابة وسط وخالد عوض رئيس رقابة غرب والجمرك ومحمد الشافعى رئيس رقابة العجمى، وسعد حسنين رئيس رقابة العامرية والسيد عبد الله رئيس رقابة برج العرب والمفتشين حمادة عبد الستار، ومصطفى فراج، ونبيل عسكر ومحمود رضوان وعبد العزيز منصور ومحمد سعد

بحملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق حى شرق وحى غرب وحى الجمرك .

أسفرت عن تحرير محضر حيازة سلعة منتهية الصلاحية عدد ١٦٠ جردل قشطة باجمالى ٢.٥ طن

تحرير محضر حيازة سكر ناقص الوزن ومجهول المصدر باجمالى ٣٢٣ كيس سكر

تحرير محضر حيازة اسطوانات بوتاجاز غير مصرح بتداولها بمنطقة بها غاز وتم مصادرة عدد ٣ اسطوانات بوتاجاز

كما تم تحرير محضرين لبقالين تموينيين مخالفين، وتحرير ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٥ محاضر مخالفات متنوعة للمخابز البلدية، وتحرير ٢٠ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

