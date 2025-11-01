أخبار الرياضة اليوم: عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش.. فيريرا يهدد باللجوء إلى فيفا.. وسر استبعاد بن رمضان من مباراة الأهلي أمام المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أعلن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من أنباء الخيانة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا رفض بشكل قاطع كل محاولات إدارة النادي لتخفيض قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته، متمسكا بالحصول على كامل المبلغ المنصوص عليه في عقده.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حرص البرازيلي خوان بيزيرا محترف الزمالك، على توجيه رسالة عقب انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء 6 لاعبين محترفين للمشاركة في معسكر الفريق بأجندة نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

أكد محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق فوز كبير على ضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض نادي اتحاد تواركة المغربي عرضا من النادي الأهلي للتعاقد مع موهبته الشابة فؤاد الزهواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

