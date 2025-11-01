أخبار الرياضة اليوم: عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش.. فيريرا يهدد باللجوء إلى فيفا.. وسر استبعاد بن رمضان من مباراة الأهلي أمام المصري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
سر استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري
أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول
أعلن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من أنباء الخيانة.
فيريرا يصدم الزمالك ويرفض تخفيض مستحقاته ويهدد باللجوء إلى فيفا
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا رفض بشكل قاطع كل محاولات إدارة النادي لتخفيض قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته، متمسكا بالحصول على كامل المبلغ المنصوص عليه في عقده.
أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
خوان بيزيرا يوجه رسالة رائعة بعد ختام حفل المتحف المصري الكبير
حرص البرازيلي خوان بيزيرا محترف الزمالك، على توجيه رسالة عقب انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
نهضة بركان يكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا
تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.
حسام حسن يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر
قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء 6 لاعبين محترفين للمشاركة في معسكر الفريق بأجندة نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.
محمد عبد المنعم يكشف آخر تطورات الإصابة وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
أكد محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.
بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة بعد 9 جولات في الدوري الألماني
تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق فوز كبير على ضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني - البوندسليجا.
اتحاد تواركة المغربي يرفض عرض الأهلي لضم موهبة الفريق ويفضل العروض الأوروبية
كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض نادي اتحاد تواركة المغربي عرضا من النادي الأهلي للتعاقد مع موهبته الشابة فؤاد الزهواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا