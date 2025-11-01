السبت 01 نوفمبر 2025
الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

الاسماعيلي
الاسماعيلي

فاز فريق الاسماعيلي، على نظيره كهرباء الاسماعيلية، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسماعيلية في الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الاسماعيلي وكهرباء الاسماعيلية 

جاء هدفي الاسماعيلي عن طريق عبدالله محمد ومحمد سمير كونتا، فيما جاء هدف كهرباء الاسماعيلية عن طريق عمر السعيد.

تشكيل الاسماعيلي أمام كهرباء الاسماعيلية

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:"

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏TARAN CODO たNWこ T-E لة E عبدالشه جمال EN محمد غهار 17 محمد وجدي خالم الشبريصي X الورصقر ري Club SNG خطاري محمد محهدخصاري Electricity Ismailia VS‏'‏

موقف الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري 

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، جمعها من 12 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر 8 مباريات.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل مباراة وخسر 9 مواجهات.

حكام مباراة الاسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية 

وأدار لقاء الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وخالد حسام طه (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) والدولي عبد العزيز السيد وهشام القاضي (تقنية الفيديو).

قائمة الإسماعيلي أمام الكهرباء

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

- الدفاع: عبد الله محمد – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب

- الوسط: محمد حسن – محمد عبد السميع –  عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا – علي الملواني – عمر القط – محمد خطاري – حسن صابر – محمد وجدي – إيريك تراوري

- الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – خالد النبريصي.

الجريدة الرسمية