بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة بعد 9 جولات في الدوري الألماني

تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق فوز كبير على ضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

ترتيب بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة من 9 جولات، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 17 نقطة في المركز الخامس.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن

افتتح سيرج جنابري التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 26 بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية في شباك الحارس.

وأضاف السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني للبايرن عند الدقيقة 31 بضربة رأس مستغلا عرضية مثالية من لايمر.

وجاء الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 43 بعد كرة أخطأ مدافع ليفركوزن في إبعادها لتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني، سيطر بايرن على مجريات اللعب دون أن يضيف أهدافا جديدة، بينما بدا ليفركوزن عاجزًا عن تهديد مرمى البافاري.

