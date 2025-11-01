السبت 01 نوفمبر 2025
بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على البطائح 1-0 في الدوري الإماراتي (فيديو)

النني وإبراهيم عادل
النني وإبراهيم عادل

فاز فريق الجزيرة على نظيره البطائح، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإماراتي.

جاء هدف الجزيرة عن طريق سيمون بانزا في الدقيقة 11. 

تشكيل الجزيرة ضد البطائح

وشهد تشكيل الجزيرة ضد البطائح مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي الذي جاء كالتالي:

وجاء تشكيل الجزيرة كالتالي:

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: ويليان روشا - خليفة الحمادي - عبدالله رمضان - مامادو كوليبالي.

خط الوسط: سيمون بانزا - محمد النني - محمد ربيع.

خط الهجوم: ريتشارد أوكونور - برونو كونسيساو - إبراهيم عادل.

تشكيل الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

غزل المحلة يكتفي بالتعادل السلبي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة، في حين يحتل البطائح المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط.

