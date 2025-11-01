خوان بيزيرا يوجه رسالة رائعة بعد ختام حفل المتحف المصري الكبير

حرص البرازيلي خوان بيزيرا محترف الزمالك، على توجيه رسالة عقب انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر بيزيرا صورة له بالذكاء الاصطناعي وهو يرتدي الزي الفرعوني وخلفه الأهرامات وكتب: تهانينا يا مصر، المتحف المصري الكبير جوهرة تاريخية وثقافية حقيقية، فخورون برؤية العالم يحتفل بهذه اللحظة الرائعة.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، غدا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، غدا الأحد الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

